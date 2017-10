Le roi d'Espagne prône l'unité du pays «

Le roi d'Espagne, Felipe VI, a accusé les dirigeants indépendantistes de la Catalogne de s'être mis "en marge du droit et de la démocratie" et de menacer la stabilité de l'Espagne. "Ils ont fait preuve d'une déloyauté inadmissible", a-t-il déclaré. "C'est la responsabilité des pouvoirs légitimes de l'État d'assurer l'ordre constitutionnel et le fonctionnement normal des institutions", a notamment ajouté Felipe VI.