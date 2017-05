Le Sri Lanka frappé par des inondations meurtrières «

Le Sri Lanka est touché par les pires inondations depuis dix ans. La mousson, habituelle en cette saison, s'est faite plus violente que d'ordinaire, entraînant de violents glissements de terrain. Un million de personnes ont dû être déplacées. Le Sri Lanka en appelle à l'aide internationale pour ravitailler en vivres et en matériel médical les populations les plus touchées.