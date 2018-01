Le tour du monde des carnavals «

Le mois de janvier signe l'ouverture des carnavals dans le monde entier. La période des carnavals se déroulent entre l’Épiphanie, soit le 6 janvier, et Mardi gras qui tombe cette année le 13 février prochain. Connu mondialement ou plus confidentiel selon les villes, le carnaval est l'occasion pour les habitants de se déguiser, de chanter, danser et faire de la musique dans les rues. Les plus connus, à Rio ou Venise accueillent des millions de visiteurs chaque année. Débuté ce weekend, le Carnaval de Venise se déroulera jusqu'au 13 février. Et devrait accueillir plus de 3 millions de visiteurs.