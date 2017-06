Le traditionnel débat TV de Poutine «

C?est une tradition pour Vladimir Poutine depuis 2001 : chaque année il participe à ce talk-show de plusieurs heures dans lequel il revient sur sa politique intérieure et extérieure.

Si les principaux sujets portaient sur la situation économique du pays, le chef du Kremlin n’a pas échappé aux questions internationales. Et quand on lui demande sa position sur les récentes déclarations de l’ancien patron du FBI, James Comey, il répond avec plaisanterie qu’il est prêt à lui accorder l’asile politique. Au-delà de cette affaire Vladimir Poutine revient sur les nouvelles sanctions prisent la veille par le sénat américain à l’encontre de la Russie et assure le plan que la Russie renoue avec la croissance. Sur la question de sa nouvelle candidature pour les élections de mars 2018 le président russe laisse planer le suspens… Lundi dernier plus de 1700 opposants ont été arrêté lors de manifestation dans plusieurs grandes villes du pays.