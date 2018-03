Les Américains manifestent contre les armes à feu «

Des milliers d'Américains sont descendus samedi 24 mars dans la rue pour une manifestation historique contre les armes à feu, exaspérés par la répétition des fusillades dans leurs écoles L'événement national, baptisé "March for Our Lives" "Marchons pour nos vies", est une réaction au massacre le 14 février de 17 personnes dans un lycée de Floride.Les armes font plus de 30 000 morts par an aux Etats-Unis