Les dégâts de l?ouragan Maria en République Dominicaine «

L'ouragan Maria est passé jeudi à une centaine de kilomètres au nord de la République dominicaine. Il y a tout de même provoqué des dégâts considérables, notamment dans le nord-ouest de l?île frappé par des vents violents et des fortes pluies qui ont fait déborder les rivières, provoquant de graves inondations et détruisant de nombreuses maisons. L?ouragan baisse en intensité et continue sa route vers les îles britanniques Turques-et-Caïques et le sud-est des Bahamas.