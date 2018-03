Les habitants de Salisbury inquiets au Royaume-Uni «

La Première ministre Theresa May va présider aujourd'hui une réunion du Conseil de sécurité nationale, après la confirmation ce week-end que des traces de contamination à l'agent innervant, utilisé dans la tentative d'assassinat contre un ex-agent double russe, ont été retrouvées dans un restaurant et un pub de Salisbury qu'il a fréquentés.Sur place les rues de la ville sont sous haute surveillance et les habitants inquiets. Marc Paupe