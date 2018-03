L'hôtel Trump débaptisé au Panama «

L'hôtel Trump au Panama à été débaptisé. Le propriétaire de l'hôtel Trump International à Panama (Panama) annonce avoir mis un terme au différend commercial l'opposant à la société de gestion de l'hôtel appartenant à la famille du président américain. Il s'agissait d'un "différend commercial qui avait dérapé "aujourd'hui ce différend a été réglé par les juges et les autorités du pays. Le logo Trump a été retiré à l'entrée du bâtiment. Le complexe est estimé à 430 millions de dollars. Il est composé d'un hôtel, d'appartements luxueux, d'un casino, de boutiques, de piscines et d'une petite plage privée. L'hôtel Trump International a été inauguré en 2011 en présence de Donald Trump et de l'ancien président panaméen Ricardo Martinelli.