Limogeage du patron du FBI : Donald Trump s'enlise «

​Le président américain Donald Trump s’enlise dans l’affaire James Comey. Plusieurs hypothèses sont avancées et se contredisent. La polémique enfle à mesure que l’affaire avance, comment Donald va-t-il justifier son choix ?

Mardi soir, dans une annonce publique de la maison blanche, Donald Trump a limogé James Comey, directeur du FBI. Ce renvoi serait dû à la manière dont l’ancien policier aurait géré l’affaire des emails incriminant Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle de 2016. Depuis cette annonce le monde politique et médiatique américain s’est emparé de l’affaire qui a pris l’apparence d’une véritable polémique. Républicains et Démocrates ne comprennent pas le choix du président. Beaucoup pensent que Donald Trump veut seulement étouffer, par cet acte, une affaire le concernant. James Comey avait annoncé, publiquement, que le FBI enquêtait sur les liaisons entre son parti et le gouvernement russe lors de la campagne présidentielle de Donald Trump.

Des justifications qui se multiplient et s’opposent

A mesure qu’enfle la polémique, le président américain tente de se justifier. Plusieurs raisons sur les raisons du limogeage ont fluctué. Mercredi, le renvoi est justifié par une recommandation du Ministère de la Justice. Mike Pence, vice-président, insiste sur ces recommandations afin d’étouffer l’affaire. Or, une autre explication jaillit ce jeudi. Donald Trump lance dans une interview télévisée pour la NBC : "j’allais le limoger, quelles que soient les recommandations". Il ajoute : "C’est un hâbleur, un fanfaron".

Les réactions des politiques

Ce limogeage devient un acte délibéré, une pure intention du président américain. Face à ce flou politique et dans une volonté d’éclaircir l’affaire, les politiciens ont réagi. Le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré : "Il avait le droit absolu de licencier le directeur du FBI pour n’importe quelles raisons. Le problème, ce sont les raisons incohérentes qui ont été données". Le parti de l’opposition, Les Démocrates, a demandé la nomination d’un procureur spécial pour superviser l’enquête. Gary Sanders a proclamé : "Nous réclamons un procureur spécial indépendant". Le Congrès mène également une enquête pour déterminer s’il y a eu une forme d’entente avec la Russie pour favoriser la candidature du républicain au détriment de la démocrate, Hillary Clinton. L’avenir de cette affaire reste encore brouillé, aucune raison n’a pu être entièrement confirmée.