Russie : la riposte de Theresa May «

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mercredi l'expulsion de 23 diplomates russes du Royaume-Uni, après avoir jugé la Russie "coupable" de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique. La cheffe du gouvernement a également annoncé la "suspension des contacts bilatéraux" avec Moscou. La Russie disposait jusqu'ici de 59 diplomates accrédités au Royaume-Uni.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a mis en garde mercredi les Britanniques souhaitant se rendre en Russie des risques de réactions hostiles, après la montée des tensions entre les deux pays suite à l'empoisonnement d'un ex-espion en Angleterre.

"En raison des tensions politiques accrues entre le Royaume-Uni et la Russie, vous devez être conscients de la possibilité de sentiments anti-britanniques et de harcèlement en ce moment. Il vous est conseillé de rester vigilant, d'éviter toute manifestation et d'éviter de commenter publiquement les derniers développements politiques", écrit le ministère qui a changé mercredi après-midi ses conseils aux voyageurs sur son site internet.

Boycott de la Coupe du monde de football

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mercredi un boycott de la prochaine Coupe du monde de football en Russie par les membres du gouvernement et de la famille royale britannique.

"Je confirme qu'aucun ministre, ou membre de la famille royale, n'assistera à la Coupe du monde de football en Russie cet été", a déclaré la cheffe du gouvernement, qui a dénoncé la culpabilité de Moscou dans l'empoisonnement d'un ex-espion russe et de sa fille sur le sol britannique.