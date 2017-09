L'ouragan Irma menace les Antilles «

Classé en catégorie 4 sur une échelle de 5, l'ouragan Irma devrait toucher les caraïbes d'ici quelques heures. La Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy font partie des îles qui devraient être touchées en premier avec des vents dépassant les 200km/h et des vagues pouvant atteindre 10 mètres de haut. La trajectoire de l'ouragan se dirigera ensuite vers Porto Rico, la République dominicaine, Haïti et Cuba. Un sujet de Ozlem Unal.