Après l'Amérique centrale, la Lousianne attend l'arrivée de la tempête Nate. Les vents sont de plus en plus forts, les autorités américaines ont déclaré l'état d'urgence et requalifié la tempête en Ouragan. Depuis plusieurs heures, la Nouvelle-Orléans se prépare au pire, reportage Charlotte Onfroy-Barrier.