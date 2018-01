Le chef de l'Etat a atterri ce mercredi après-midi à Tunis, accompagné de son épouse Brigitte et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. L'objectif: soutenir la "transition démocratique" à l'?uvre dans un pays fragilisé par le terrorisme islamiste et par les difficultés économiques.