Maison de l'horreur : les époux Turpin mis en examen «

Le couple d'Américains arrêté dimanche en Californie a été inculpé jeudi notamment pour torture et séquestration de douze de leurs treize enfants pendant plusieurs années. "Ce qui a commencé comme de la négligence s'est achevé par ces maltraitances brutales", a déclaré Mike Hestrin, procureur du comté de Riverside, faisant la liste des chefs d'inculpation visant David Allen Turpin, 57 ans, et son épouse Louise Anna Turpin, 49 ans. Les enfants, âgés de 2 à 29 ans, ont été retrouvés pour certains enchaînés à un lit, dans des conditions d'extrême saleté et de malnutrition sévère. C'est l'une des filles, âgée de 17 ans, qui a donné l'alerte près avoir échappé à la surveillance des parents geôliers. Dans le détail, le couple est visé par douze chefs d'accusation de torture --l'enfant de deux ans n'aurait pas été torturé et était bien nourri--, sept de maltraitance d'un adulte à charge, six de maltraitance ou négligence d'enfant et douze de séquestration. David Turpin est également poursuivi pour acte obscène sur un enfant avec usage de la force, la menace ou la contrainte.