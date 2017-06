Make Our Planet Great Again attire les étudiants en France «

Début juin, à l'annonce du retrait des Etats-Unis de l'accord sur le climat, Macron lançait un appel à tous les scientifiques américains qui souhaiteraient poursuivre leurs recherches en France. Sur le site, Make Our Planet Great Again, qui parodie le slogan de campagne du président américain, le gouvernement français permet aux chercheurs de postuler pour venir travailler en France. Outre Atlantique on est encore bien loin de la fuite des cerveaux. Reportage à l'université Columbia.