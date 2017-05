Daesh revendique l'attentat de Manchester «

A travers son agence de propagande Amaq, le groupe Etat islamique (Daesh) a revendiqué l'attentat de Manchester qui a fait au moins 22 morts et 59 blessés lundi 22 mai. Un homme seul aurait fait exploser un engin à la sortie de la Manchester Arena à la fin du concert d'Ariana Grande. Des enfants figurent parmi les victimes.

Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué mardi 23 mai dans un communiqué l'attentat qui a fait au moins 22 morts et 59 blessés lundi 22 mai à l'issue d'un concert pop à Manchester dans l’ouest de l’Angleterre.

Le communiqué, publié par Daesh via l'un de ses canaux de communication sur les réseaux sociaux, précise qu'un "des soldats du califat a placé une bombe dans la foule" lors du concert. Le groupe jihadiste menace également de mener d'autres attaques.

Un homme de 23 ans en lien avec l'attentat a été arrêté dans le sud de la ville, a annoncé la police sans donner plus de précisions. "La police et les services de renseignement pensent connaître l'identité de l’assaillant mais ne peuvent confirmer son nom à ce stade", affirme la Première ministre britannique, Theresa May. Un centre commercial a également été brièvement évacué, après une nouvelle arrestation, qui ne serait pas liée à l'attentat, selon la police.

L’attentat le plus meurtrier depuis juillet 2005

Parmi les milliers d'enfants, parfois âgés de moins de dix ans, et d'adolescents qui ont assisté au concert de la pop-star Ariana Grande, une fillette de seulement 8 ans a été victime de l’attentat.Une petite fille de 11 ans qui était au concert, a déclaré "Ma maman m'a dit que c'était peut-être une explosion due au gaz mais lorsqu'on a appris que c'était un attentat terroriste, j'ai eu très peur". Cet attentat est le plus meurtrier depuis les attaques de juillet 2005, des attentats-suicide qui avaient fait 56 morts, dont les quatre kamikazes, et 700 blessés dans les transports londoniens.