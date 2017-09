Mère Teresa s'est éteinte il y a 20 ans... «

Il y a 20 ans, Mère Teresa mourait à l'âge de 87 ans, le 5 septembre 1997. Il y a un an, la "petite sœur des pauvres" était canonisée et devenait sainte, le 4 septembre 2016. Cette "albanaise de sang, indienne de citoyenneté" a consacré sa vie aux plus démunis en Inde. En 1979, elle reçut le prix Nobel de la paix. Depuis 2013, l'ONU célèbre la Journée internationale de la charité chaque 5 septembre pour commémorer l'anniversaire de sa disparition.