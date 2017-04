Messe de Pâques : le pape François appelle à la paix en Syrie «

Le pape François a appelé dimanche 16 avril, devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre, à la paix au Moyen-Orient, dans sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi".

Le souverain pontife a appelé dimanche à la paix au Moyen-Orient et en Syrie, pays "martyrisé". Lors de sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi", le pape argentin a imploré Dieu pour qu’il apporte "la paix à tout le Moyen-Orient" et qu’il aide "tous ceux qui s’emploient activement à apporter soulagement et réconfort à la population civile en Syrie, victime d’une guerre qui ne cesse pas de semer horreur et mort".

Le pape demande la paix en Syrie

Vendredi, alors que les célébrations du weekend Pascal débutaient, le pape François avait déjà délivré, devant le Colisée de Rome, un message très politique dans une prière prononcée à l’issue de la cérémonie du Vendredi Saint. Le souverain pontife avait exprimé "la honte" de l’humanité "pour le sang innocent, versé quotidiennement, de femmes, d’enfants, de migrants".