Mike Pence appelle Pyongyang à la prudence «

Les tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord ne retombent pas. Mike Pence était en visite hier en Corée du Sud, dans la zone démilitarisée. Le ton était menaçant, la visite loin d'être anodine.

Le vice-président des Etats-Unis Mike Pence a recommandé lundi à Pyongyang de ne pas éprouver la "détermination" de Donald Trump sur la question nucléaire, ni la puissance de l'armée américaine.

M. Pence a adressé cet avertissement au cours d'une conférence de presse à Séoul après une visite très symbolique de la zone démilitarisée (DMZ), où il avait affirmé que "toutes les options" étaient "sur la table" pour régler le problème nord-coréen.

Un avertissement en forme de menace

"Ces deux dernières semaines, le monde a été le témoin de la puissance et de la détermination de notre nouveau président au cours d'opérations menées en Syrie et en Afghanistan", a déclaré Mike Pence, évoquant la frappe américaine contre une base aérienne du régime syrien et le largage d'une méga-bombe contre des jihadistes en Afghanistan. "La Corée du Nord ferait mieux de ne pas éprouver sa détermination ou la puissance des forces armées des Etats-Unis dans cette région", a-t-il ajouté.