A Mossoul-Ouest, les civils sont en première ligne «

L'Irak va enquêter sur des frappes aériennes contre le groupe Etat islamique (EI) à Mossoul-Ouest, qui, selon des témoins, ont tué un grand nombre de civils.

Selon des responsables irakiens et plusieurs témoins, des raids aériens auraient tué un grand nombre de civils dans le quartier de Mossoul-Ouest. Le nombre de victimes s'élèverait entre des dizaines et des centaines, selon les sources. Depuis un mois, l'armée irakienne et la coalition internationale menée par Washington procèdent à des bombardements pour appuyer les troupes au sol qui tentent de reprendre Mossoul Ouest aux djihadistes. La coalition a reconnu, samedi, avoir procédé à un raid le 17 mars dans un secteur de la ville où des pertes civiles ont été rapportées, sans préciser de quel secteur il s'agissait. Cette dernière a indiqué qu'elle menait une enquête pour vérifier si des civils avaient été tués par ce raid aérien.

Des milliers de civils ont fui

Hier soir, des milliers de civils quittaient Mossoul et leurs maisons, totalement contrôlées par l'Etat islamique. Si plus de 200 000 habitants ont pu fuir Mossoul-Ouest depuis un mois, il resterait, selon l'ONU, environ 600 000 personnes dans les zones encore tenues par le groupe Etat islamique. L'armée a même déployé des snipers pour empêcher les djihadistes d'utiliser les habitants comme boucliers humains. Mossoul-Ouest constitue le dernier baston urbain du groupe djihadiste en Irak.