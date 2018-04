Népal : un avion dérape de la piste «

Un avion de la compagnie aérienne malaisienne, Malindo Air, a dérapé sur la piste d'atterrissage dans l'herbe alors qu'il s'apprêtait à décoller de l'unique aéroport international du Népal jeudi 19 avril au soir. Les 139 passagers et membres d'équipage à bord du vol à destination de Kuala Lumpur ont été évacués de l'avion en toute sécurité. De nombreux vols ont été annulés à cause l'accident et des centaines de passagers patientent dans l'aéroport de Kathmandu.