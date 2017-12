Une caméra de surveillance a filmé la tentative d'attentat de lundi à New York. On y voit l'auteur de l'attaque faire exploser sa bombe artisanale dans un couloir du métro. Il est le seul blessé sérieux de l'explosion. Le terroriste est un immigrant bangladais de 27 ans qui a été interpellé. Trois passants ont été légèrement blessés : ils souffrent de maux de têtes et d'acouphènes causés par la déflagration.