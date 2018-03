Nigeria : comment le français y est enseigné ? «

Emmanuel Macron présente mardi un "plan d'ensemble" visant à promouvoir le français dans le monde, en particulier en Afrique, locomotive de l'actuelle explosion du nombre de francophones. La francophonie est l'espace linguistique à la plus forte croissance: +143% prévu entre 2015 et 2065 (+62% pour l'anglais), selon l'ONU. D'ici à 2065, un milliard de personnes devrait parler français, soit cinq fois plus qu'en 1960, au deuxième rang des langues internationales derrière l'anglais. Mais attention ces projections ne deviendront réalité que si un effort conséquent est réalisé pour l'apprentissage du français. Exemple à Lagos au Nigéria où l'alliance française voit arriver de plus en plus d'étudiants. Un sujet de Viviane Hervier.