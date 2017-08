Ouragan Harvey : Houston est sous les eaux «

Après avoir dévasté la côte texane et tué au moins deux personnes, l'ouragan Harvey noyait dimanche, sous des trombes d'eau, l'intérieur des terres, y compris la plus grande ville du Texas, Houston. L'ouragan le plus puissant à frapper les Etats-Unis depuis 2005 a été rétrogradé en tempête tropicale, mais il continue de provoquer d'importants dégâts, et à jeter sur les routes des centaines de personnes qui fuient désormais les inondations.