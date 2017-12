Pérou : la grâce accordée à Fujimori ne passe pas «

Des milliers de personnes ont manifesté jeudi à Lima contre la grâce accordée à l'ancien président péruvien Alberto Fujimori par le président actuel Pedro Pablo Kuczynski, qui a été interrogé par la justice sur des soupçons de corruption.

Des milliers de personnes ont manifesté à Lima contre cette grâce accordée par le président actuel Pedro Pablo Kuczynski. Et Kuczynski est de plus en plus en difficulté dans son pays.

Le président péruvien a été interrogé par la justice sur des soupçons de corruption, ce qui a entrainé une procédure de destitution au Parlement.

Mais pour sauver son poste, « PPK » a reçu le soutien du mouvement politique fondé par Fujimori et dirigé par ses enfants.

Trois jours plus tard Kuczynski a accordé la grâce politique à Fujimori qui purgeait une peine de 25 ans pour crimes contre l’humanité et corruption. Kuczynski s’était pourtant engagé en 2016 à ne pas libérer Fujimori.