Philippines : 77 000 personnes tentent de fuir le volcan Mayon «

Le volcan Mayon, qui domine le sud-est de Manille continue de cracher des nuages de fumée géants. Depuis 2 semaines, de la lave incandescente sort de ce majestueux volcan qui culmine à 2 460 mètres. Considéré comme le volcan le plus instable des 22 volcans philippins en activité son éruption a contraint plus de 77 000 personnes à évacuer la zone. Le Mayon projette jusqu'à 5 kms dans les airs des panaches de cendres qui transforment le jour en nuit. Et face à ce nombre élevé, les sinistrés vivent un cauchemar souvent entassés dans des écoles. Le résultat est un cauchemar sanitaire.