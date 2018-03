Philippines : un rituel pour le Jeudi saint «

Des centaines de catholiques ont marqué le jeudi saint avec un rituel sanglant. Il s'agit d'honorer et de rappeler la souffrance de Jésus-Christ sur la croix. Ils fouettent leur corps avec des chaînes et des fouets en bois et visitent des autels improvisés pour prier. Aux Philippines, les rituels sont considérés comme un moyen pour les fidèles d'expier leurs péchés et de demander des faveurs. Ce rituel est souvent découragé par les responsables de l'Église catholique.