Porto Rico "anéanti" par l'ouragan Maria «

L'ouragan Maria a "anéanti" Porto Rico, a affirmé jeudi le président américain Donald Trump après avoir décrété l'état de catastrophe naturelle sur l'île caribéenne qui se prépare à affronter des inondations potentiellement "catastrophiques".

L'ouragan a fait d'énormes dégâts sur un pays en faillite, et désormais sans électricité. "Porto Rico est absolument anéanti", a déclaré M. Trump en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. L'île "est dans un état très, très, très délicat... Le réseau électrique est détruit", a-t-il ajouté. La veille, il avait signé un décret libérant des fonds fédéraux pour l'aide d'urgence à Porto Rico. Ces fonds comprennent aussi des prêts pour réparer les maisons et constituer des abris temporaires, ou rembourser les pertes matérielles non assurées. L'ouragan est "la tempête la plus dévastatrice" du siècle, a déclaré le gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rossello. Le dernier ouragan de grande ampleur à toucher l'île était Okeechobee, connu aussi comme San Felipe Segundo, en 1928, qui avait tué 300 personnes.

"Il y a beaucoup d'inondations, beaucoup d'infrastructures endommagées, le système de télécommunications est partiellement détruit et l'infrastructure énergétique ne fonctionne plus du tout", a encore déclaré le gouverneur à CNN. Celle-ci avait déjà été endommagée par Irma, et cette fois, "je crains que les dégâts ne soient très sévères", a ajouté M. Rossello. La dévastation est "pratiquement absolue", a témoigné en pleurs la maire de la capitale, Carmen Yulin Cruz, dans un refuge, ajoutant que "de nombreuses parties de San Juan sont complètement inondées". "Notre vie telle que nous l'avons connue a changé", a-t-elle assuré. Au vu des dégâts, l'île de 3,5 millions d'habitants pourrait être privée d'électricité "pendant quatre à six mois", a-t-elle prédit, citée par NBC. - La Dominique 'assommée' - Un homme est mort à Bayamon, dans le nord-est de l'île, frappé par une planche qu'il avait utilisé pour bloquer une fenêtre et que le vent a arrachée, a annoncé le gouvernement.