Donald Trump a rencontré pour la première fois vendredi Vladimir Poutine, un face-à-face sous haute tension en marge d'un sommet du G20 déjà marqué par des affrontements entre police et manifestants.Les deux hommes ont échangé une première poignée de main et quelques mots en fin de matinée, avant d'entamer une séance de travail à Hambourg en Allemagne avec les chefs d'Etat les plus puissants du monde.