Prolifération des armes nucléaires : attention, danger «

Jamais, depuis la guerre froide, le monde ne s'est trouvé dans une position aussi dangereuse. Plus de 90% du stock mondial d'armes atomiques est entre les mains de la Russie et des Etats-Unis. Avec la France, la Grande-Bretagne et la Chine, ils forment le club très fermé des puissances nucléaires officielles... Pourtant le Pakistan, l'Inde, Israël (qui n'a jamais ni confirmé ni démenti), et plus récemment la Corée du Nord se sont dotés officieusement de la bombe nucléaire.