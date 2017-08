Quand Vladimir Poutine travaille son image de marque «

Vladimir Poutine aime cultiver son image. Ce samedi 5 août, de nouvelles images de propagandes du président russe ont été diffusées à la télévision russe. Au programme : pêche sous-marine et séance de bronzage torse-nu. Des images tournées à Touva (extrême sud de la Sibérie) où il a passé deux jours au début du mois d?août en compagnie de son ministre de la Défense. L?eau à 17 degrés ne l?aura pas empêché de se jeter à l?eau et de rapporter un énorme brochet. Son porte-parole le répète : « Le président est en très bonne forme physique ». L?opération séduction pour un nouveau mandat semble d?ores et déjà lancée.