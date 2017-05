Ce que l'on sait de l'accident de Time Square «

Une voiture a renversé des piétons jeudi en fin de matinée sur Time Square à New York. Bilan provisoire : 1 mort et une dizaine de blessés. Le conducteur a été arrêté. Les explications d'Elisabeth Guédel, notre correspondante à New York.

"Le FDNY confirme un bilan actualisé d'un mort et 19 blessés dans l'accident de voiture à Times Square", ont indiqué dans un tweet les pompiers de New York (Fire Department of New York, FDNY), après avoir d'abord parlé d'un mort et de douze blessés.

#FDNY confirms updated patient count at Times Square motor vehicle incident - 19 injuries, 1 fatality — FDNY (@FDNY) May 18, 2017

"Un homme a été interpellé dans la collision de Times Square", a indiqué de son côté la police, sans préciser s'il s'agissait du chauffeur.

Le véhicule a arrêté sa course en rentrant dans un poteau de signalisation et a pris feu. De nombreux véhicules d'urgence - police, ambulance, pompiers- étaient sur les lieux.