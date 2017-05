Qui est Ariana Grande, la chanteuse "brisée" par l'attaque de Manchester ? «

Zoom sur la pop-star Ariana Grande, la chanteuse qui se produisait au Manchester Arena le soir de l'attaque terroriste.

Icône chez les moins de 18 ans, Ariana Grande venait tout juste de terminer son concert lorsqu’un engin a explosé au Manchester Arena ce lundi 22 mai. Des milliers d’enfants et d’adolescents étaient venus la voir interpréter son nouvel album "Dangerous Woman" et sont partis en fuyant la salle de concert à 22h33 quand ils ont entendu l’explosion.

La chanteuse de 23 ans se dit "brisée" par les événements qui ont eu lieu ce soir-là. Elle témoigne et s’excuse sur Twitter.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 mai 2017

"Brisée.

Du fond du cœur, je suis désolée. Je n’ai pas de mots."

Après avoir annulé sa date à Londres ce jeudi 25 mai, elle a décidé de suspendre sa tournée européenne pour le moment d’après TMZ.

Icône des jeunes

Réelle star sur internet, Ariana Grande compte 45,9 millions de followers sur Twitter et 106 millions sur Instagram. Malgré son jeune âge, la chanteuse américaine a déjà sorti 3 albums studio. Deux d’entre eux, "Yours Truly" sorti en 2013 et "My Everything" en 2014 sont arrivés en tête du classement Billboard des meilleures ventes aux Etats-Unis.