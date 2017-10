Qui est Paul Manafort, inculpé de complot aux Etats-Unis «

L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a été assigné à résidence par une juge fédérale, après avoir plaidé non coupable des accusations qui le visent dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle 2016. Paul Manafort et son associé Richard Gates ont rejeté les douze chefs d'inculpation dont ils sont l'objet, parmi lesquels complot contre les Etats-Unis, blanchiment, fausses déclarations et non déclarations de comptes détenus à l'étranger, lors de cette audience publique à Washington.