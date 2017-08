Rio : un an après les JO, les installations tombent en ruine «

Un an après les JO de Rio, les installations sont laissées à l'abandon et commencent à tomber en ruines. Des milliers de familles vivent en périphérie de ces installations et ont toutes été relogées pour construire ces tours. Seulement, les logements dans lesquels ils vivent à présent sont fissurés, avec de la moisissure partout, et la mairie ne fait plus rien pour eux alors qu'ils auraient dû recevoir une compensation financière.