Rybolovlev dément avoir sauvé Trump de la faillite «

L’article du Journal du dimanche :

http://www.lejdd.fr/societe/monaco-rybolovlev-loligarque-russe-qui-a-sauve-trump-de-la-faillite-3577355

Le communiqué de Dmitri Rybolovlev :

M. Dmitri Rybolovlev apporte un démenti personnel et catégorique aux insinuations fantaisistes, malveillantes et orientées dont il fait l’objet dans le « Journal du Dimanche » paru ce 18 février 2018. Pourtant soumis au principe fondamental du contradictoire, l’auteur de cet article n’a même pas cru bon recueillir les explications de l'intéressé qui auraient vidé de sa substance la teneur de son article.

Aussi M. Rybolovlev entend-il apporter les précisions suivantes. Aucune des allégations relatives aux prétendues relations qu’entretiendraient MM. Trump et Rybolovlev n’est fondée. M. Rybolovlev n’a jamais rencontré M. Trump ni ses conseillers.

Lorsque sa société familiale a acquis la propriété de Palm Beach (Floride, Etats-Unis) en 2008 à un prix inférieur au prix demandé par le vendeur, la transaction s’est opérée de la manière la plus publique et régulière qui soit. Réalisée dans un objectif d’investissement et largement couverte par les médias américains à l’époque, cette acquisition s’avère particulièrement profitable pour la société familiale, loin de l’agenda caché que quelques polémistes imaginent encore. Durant la négociation, M. Rybolovlev n’a eu au contact avec M. Trump.

Quant aux déplacements réalisés pour ses affaires par M. Rybolovlev aux Etats-Unis, il est avéré qu’aucun contact avec les équipes de M. Trump n’a été noué à ces occasions. Y voir autre chose que des déplacements professionnels sans apporter la moindre preuve contraire relève de la pure calomnie.

Au regard des éléments parus dans le « Journal du Dimanche », M. Rybolovlev se réserve la possibilité d’agir, y compris par le droit, pour rétablir la vérité.

Sergey Chernitsyn, conseiller de M. Dmitri Rybolovlev