Explosion à Saint-Pétersbourg : au moins 10 morts, enquête ouverte pour "acte terroriste" «

Une explosion a eu lieu ce lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg faisant dix victimes et plusieurs blessés ont rapporté les agences de presse et la télévision russes.

Dix personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi dans une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg, ont indiqué les agences russes citant les secouristes. Les causes de l’explosion ne sont pas encore connues.

" L'explosion a eu lieu dans l'un des wagons. Il y a des victimes", a indiqué une source au sein des forces de l'ordre à l'agence publique Ria Novosti.

#BREAKING: At least 5 dead and 50 injured in a blast in Saint Petersburg's metro, #Russia pic.twitter.com/O5CacsVPnb — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 3 avril 2017

L'explosion s'est produite aux environs de 13h30 (heure française, 14h30 en Russie) à hauteur des stations Sennaïa plochtchad et Tekhnologichesky Institut. Toutes les stations du métro de Saint-Pétersbourg ont été fermées peu après l'explosion.

" Selon les premières informations, 10 personnes ont été tuées et 20 blessées", a indiqué à l'agence Interfax une source au sein du ministère russe des Situations d'urgence.

Russian media reports that there were 2 blasts at St.Petersburg metro https://t.co/rLHb8k6P07 pic.twitter.com/DUaVJR17Wg — Liveuamap (@Liveuamap) 3 avril 2017

Plusieurs journalistes et citoyens russes font part d'une trentaine de personnes touchées par l'explosion qui aurait éventrée une rame du métro de la deuxième plus grande ville de Russie par sa population avec plus de 5 millions d'habitants.

Poutine présente ses condoléances

Le président russe Vladimir Poutine, qui se trouvait justement à Saint-Pétersbourg pour participer à une rencontre avec des journalistes russes, a été informé de la situation, selon le porte-parole du Kremlin cité par l'agence de presse TASS. Il a présenté "ses condoléances" aux victimes lors d'une courte intervention télévisée.

Des enquêteurs se sont rendus sur place pour déterminer les premiers éléments, a annoncé le Parquet de Saint-Pétersbourg dans un communiqué. Si le Parquet a évoqué une seule explosion, une source au sein des forces de l'ordre citée par Ria Novosti a évoqué "deux explosions d'engins qui ont été actionnés dans des wagons aux stations Sennaïa Plochiad et Tekhnologuitcheski Institout".

Des engins explosifs artisanaux

Selon cette source, les engins explosifs étaient artisanaux et de faible puissance.

L'organisation Etat islamique avait appelé à frapper la Russie après le début de son intervention en soutien aux forces de Bachar al-Assad en Syrie en septembre 2015. La Russie avait depuis été victime de plusieurs attaques, mais toutes situées au sein des instables républiques russes du Caucase.

Les services de sécurité russes ont annoncé à plusieurs reprises avoir démantelé des cellules jihadistes qui s'apprêtaient à frapper Moscou et Saint-Pétersbourg.