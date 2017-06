Santé : le nombre d’obèses a doublé en 40 ans «

L’obésité est un facteur de risque de maladies chroniques, y compris des maladies cardiovasculaires, de diabète, de nombreux cancers et d’autres maladies. En 2015, plus de 2 milliards d’adultes et d’enfants souffraient de ces maladies liées au surpoids et à l’obésité soit 30% de la population mondiale. Dans plus de 73 pays depuis 1980, le nombre d’obèse a doublé selon une étude publiée par The New England Journal of Medicine lundi 12 juin.

Facteur génétique, troubles alimentaires ou hormonaux, manque de sommeil, l’obésité est une maladie multifactorielle. Elle touche maintenant 5% des enfants et 12% des adultes dans le monde. Une nouvelle étude qui s’étend sur 195 pays de 1980 à 2015, a été présentée lors de l’EAT Stockholm Food Forum le 12 juin 2017 et alarme sur cette maladie dont les conséquences peuvent être mortelles.

"L’obésité est l’un des problèmes de santé publique les plus difficiles de notre époque en touchant près d’une personne sur trois" selon le Dr Ashkan Afshin, l’auteur principal du papier dans la revue médicale The New England Journal of Medicine.



Parmi les pays les plus peuplés, les États-Unis comptent 13 % des enfants et jeunes adultes comme obèses, alors que 38% de la population adulte est en surpoids. L’Amérique détient le record du pays ayant le plus haut taux d’obésité chez les jeunes. Du côté de l’Egypte, le pays compte 35% d’obèses chez les adultes.

Le taux d’obésité en France a augmenté également

Depuis 40 ans, le taux d’obésité a triplé en France passant de 5,30% en 1981 à 15,3% en 2016 et touche davantage les familles modestes que les personnes à hauts revenus. Ce taux reste néanmoins légèrement en dessous de la moyenne européenne. Même si l'obésité continue de se répandre, sa vitesse d’augmentation a été fortement réduite, passant de +5% par an en 2003 à +0.5% par an en 2012. Depuis les années 2000, la France fait des efforts de prévention dans le domaine de la nutrition et améliore la prise en charge médicale de cette maladie.

Toutefois si la situation ne change pas, une personne sur cinq sera touchée par l’obésité d’ici 2030. L’OCDE appelle à accentuer la prévention.