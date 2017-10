À 31 ans, Sebastian Kurz ravit la place de plus jeune dirigeant européen à Emmanuel Macron. Le futur chancelier s'apprête même à devenir le plus jeune dirigeant au monde. Son parti vient de remporter les élections législatives. Le leader conservateur autrichien n'exclut pas de s'allier avec l'extrême-droite pour devenir chancelier et Premier ministre. Son portrait avec Christophe Garnier.