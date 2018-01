Sénégal : 13 jeunes massacrés par un groupe armé «

Treize jeunes ont été tués samedi en Casamance, au sud du Sénégal, samedi 6 janvier. Le gouvernement sénégalais promet une traque « sans répit » pour arrêter les auteurs de l?attaque.

Une bande armée a attaqué sans sommation un groupe de jeunes gens en Casamance, dans le sud du Sénégal, samedi 6 janvier. Treize jeunes ont été abattus sans sommation alors qu’ils coupaient du bois dans une forêt proche de la frontière avec la Guinée-Bissau, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. « Ils étaient sortis chercher du bois quand ils sont tombés sur une bande armée d’une quinzaine d’individus qui ont directement fait feu », a précisé le colonel Abdou Ndiaye. « Ils nous ont fait coucher à plat ventre et ont commencé à tirer », raconte un rescapé de l’attaque qui raconte avoir été attaqué par un groupe composé d’une vingtaine d’hommes armés.

Le gouvernement promet une traque « sans répit »

Dimanche, le gouvernement sénégalais a promis de mener une traque « sans répit » pour retrouver les auteurs de l’attaque. « Une traque rude et sans répit sera menée pour retrouver les auteurs de cet acte ignoble. Nous irons jusqu’au bout de l’enquête pour traquer et identifier les auteurs », a assuré le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre, accompagné d’une délégation composée de haut responsables politiques et militaires, s’est rendu au chevet des rescapés et des blessés dans la journée de dimanche. Selon un porte-parole de l’armée, une compagnie de quelque 150 parachutistes de l’armée sénégalaise fouille la région.

La Casamance, une région marquée par la rebellion

Depuis 35 ans, la région de la Casamance est le théâtre d’une rebellion de la faction du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). Un processus de paix, initié en octobre à Rome, entre le gouvernement et le MFDC, avait permis à la région de connaître un calme relatif ces dernières semaines. L’attaque de samedi a surpris les observateurs mais ne devrait pas mettre en péril le processus de paix enclenché dans la région selon les responsables politiques du pays. « C’est une situation que nous regrettons tous mais je pense que ça n’aura pas une incidence négative sur le processus de paix qui est enclenché », assure Ibrahima Sakho, gouverneur de Ziguinchor. « Il y a une dynamique irréversible pour aller vers la paix. Tous les acteurs en tireront les conséquences et continuerons à travailler pour consolider la paix », ajoute-t-il encore.