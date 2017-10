Somalie : double explosion à la voiture piégée à Mogadiscio «

Deux véhicules piégés ont explosé près d'un hôtel de Mogadiscio samedi 28 octobre. Le groupe terroriste des Shebab a revendiqué l'attaque. Le bilan s'alourdit d'heure en heure.

Mogadiscio de nouveau la cible d’un attentat meurtrier samedi 28 octobre. Deux voitures piégées ont explosé aux abords de l’hôtel Nasa Hablod, notamment fréquenté par des responsables politiques, dans le nord de la capitale. Les assaillants ont ensuite pénétré à l’intérieur de l’hôtel, faisant plusieurs victimes. Le dernier bilan fait état d’au moins 27 morts.

Les Shebab, groupe terroriste affilié à Al-Qaeda, a revendiqué l’explosion des voitures piégées ainsi que l’assaut de l’hôtel Nasa Hablod. D’après les forces de sécurité, au moins deux d’entre eux ont été tués et trois autres ont été interpellés. « Le ministère de la Sécurité somalien est occupé à sécuriser la zone et tous les agents de sécurité travaillent pour ramener la paix dans la ville » a déclaré le porte-parole du ministère, Abdiasiz Ali Ibrahim.

En début d’après-midi ce dimanche, les autorités somaliennes ont annoncé le limogeage des chefs de la police et des renseignements du pays. « Les membres du cabinet (…) ont finalement voté pour le renvoi des deux responsables, le chef de la police Abdihakim Dahir Said et le chef de l’agence nationale des renseignements Abdillahi Mohamed Sanbalooshe », a indiqué le ministre de l’Information, Abdirahman Omar Osman.

L’attaque de samedi 28 octobre intervient deux semaines exactement après l’attentat le plus meurtrier qu’ait connu la Somalie. Le 14 octobre dernier, un camion piégé a explosé dans le centre de Mogadiscio, faisant au moins 358 victimes.