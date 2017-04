Syrie : "la pire crise humanitaire de notre époque", selon le Dr Anas Chaker «

Ce dimanche 9 avril, dans La Matinale Week-end, Thomas Lequertier recevait Anas Chaker, médecin anesthésiste, porte-parole de l'UOSSM-France, Union des Organisations de Secours et Soins Médicaux, engagée dans l'humanitaire médical en Syrie et Gérard Pascal, chirurgien et membre du conseil d'administration de Médecins du monde. Les deux médecins sont revenus sur l'attaque chimique à Khan Cheikhoun, qui a provoqué la mort de plus de 80 personnes, dont de nombreux enfants.