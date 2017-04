Syrie : les attaques chimiques qui ont marqué le conflit «

La "ligne rouge" édictée par Barack Obama en 2012 a été franchie à plusieurs reprises par le régime de Bachar al-Assad. Après l'attaque chimique sur la ville rebelle de Khan Cheikhoun dans la province d'Ildleb, qui a fait 72 morts et plus de 170 blessés, l'indignation de la communauté internationale se fait de plus en plus bruyante. Retour sur les principales attaques chimiques qui ont marqué le conflit syrien.