Syrie : l'offensive continue dans la Ghouta «

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence et à huis clos mercredi 7 mars pour discuter de la Syrie à la demande de la France et du Royaume-Uni, ont indiqué mardi des diplomates. Cette réunion se tient "en raison de la détérioration de la situation sur le terrain en Syrie et l'absence de mise en oeuvre" de la trêve d'un mois exigée par le Conseil de sécurité le 24 février, il y a une dizaine de jours, a précisé l'un de ces diplomates.