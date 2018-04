Syrie : quelle riposte ? «

Emmanuel Macron et Donald Trump ont de nouveau discuté des attaques chimiques présumées commises à Douma en Syrie, les deux présidents souhaitant "une réaction ferme" de la communauté internationale, a annoncé l'Elysée dans la nuit de lundi à mardi. Pour la deuxième fois en deux jours, les présidents français et américain ont échangé au téléphone "sur les développements intervenus depuis les attaques chimiques du 7 avril contre la population de Douma dans la Ghouta orientale, et sur les débats en cours au Conseil de Sécurité" de l'ONU, a précisé l'Elysée. Donald Trump a promis lundi des "décisions majeures" pour "ce soir ou très bientôt" sur une possible action militaire américaine en Syrie. La France et les Etats-Unis avaient mis en cause lundi la Russie devant le Conseil de sécurité de l'ONU, dans les attaques chimiques présumées commises à Douma en Syrie, jugeant que ce pays n'avait pu ignorer les bombardements aériens du régime Assad.