Tensions après le revirement de Donald Trump sur Charlottesville «

Le président des États-Unis est revenu sur ses propos après l'attaque de Charlottesville qui a fait un mort le week-end dernier. Alors qu'il avait fermement condamné les suprémacistes blancs, le racisme et le KKK, Donald Trump est revenu à ses premiers propos. Après l'attaque, le chef d'État avait dénoncé des "violences des deux côtés" mettant sur un même pied la violence des militants suprémacistes blancs et les défenseurs de l'égalité. Son revirement choque les américains et est dénoncé jusque dans son propre camp.