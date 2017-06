Des pluies torrentielles ont provoqué dimanche des inondations dans l'est et du sud-ouest de la Chine. Le niveau de la rivière Lanjiang a par exemple dépassé de 32 mètres son lit habituel. De gigantesques zones rurales, villes et villages ont été submergés nécessitant des évacuations dans les provinces de Zhejiang, Yunnan, Jiangxi et Fujian.