Texas : 26 morts lors d'une fusillade dans une église «

26 morts et 24 blessés : c'est le dernier bilan de la fusillade qui a eu lieu dimanche dans une église du Texas. Le suspect a été retrouvé mort dans sa voiture où il s'est suidé après avoir fui. La police pense que les motivations du tueur étaient "familiales" puisque sa belle-mère fréquentait cette église.

L'église First Baptist de Sutherland Springs, un hameau de 400 habitants au sud-est de San Antonio (Texas, États-Unis), a été la cible d'une fusillade dimanche 5 novembre vers 11h30, heure locale. D'après le dernier bilan, l'attaque aurait fait 26 morts et une vingtaine de blessés. L'auteur des coups de feu a été retrouvé mort dans son véhicule, selon des propos de la police, rapportés par la chaîne locale KSAT12.

Selon plusieurs médias américains, il s'agit d'un ex-militaire de 26 ans, renvoyé de l'armée de l'air après un passage en cour martiale en 2014, qui vivait en périphérie de San Antonio, une des grandes villes du Texas à une cinquantaine de kilomètres de là. "A ce stade, il y a 26 vies qui ont été perdues. Nous ne savons pas si ce bilan va s'aggraver ou pas", a déclaré devant la presse le gouverneur du Texas Greg Abbott, évoquant "la pire fusillade de masse dans l'histoire" de son Etat.

Les victimes sont âgées de cinq à 72 ans. Cette tuerie intervient cinq semaines seulement après celle de Las Vegas, la fusillade la plus meurtrière jamais perpétrée dans le pays avec 58 morts, qui avait relancé une fois de plus le débat sur la réglementation des armes à feu.

Depuis le Japon, première étape de sa tournée de 12 jours en Asie, Donald Trump a envoyé ses pensées aux habitants de Sutherland Springs. "Puisse Dieu être avec les habitants de Sutherland Springs. Le FBI et les forces de l'ordre sont sur place. Je surveille la situation depuis le Japon", a-t-il tweeté.

Mais le président a également tenu à expliquer que l'acte criminel était le résultat d'un problème de "santé mentale", et non d'un enjeu de contrôle de la circulation des armes à feu aux Etats-Unis. Rappelons qu'il s'agit de la troisième tuerie de masse aux USA en l'espace de 17 mois. Si l'on ajoute celle de Sutherland Springs à celles de Las Vegas en septembre et à celle de Orlando en juin 2016, le bilan cumulé est de 134 morts.