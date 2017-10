Thaïlande : les funérailles du roi ont lieu aujourd'hui «

La crémation du corps de Rama IX se déroule ce jeudi à Bangkok, à l'occasion d'une cérémonie grandiose préparée depuis plusieurs mois. Un édifice éphémère haut de 50 mètres a été construit devant le palais royal. Des têtes couronnées du monde entier et 250 000 Thaïlandais assisteront à cette cérémonie estimée à 90 millions de dollars. Les Thaïlandais sont en deuil depuis la mort de Rama IX il y a plus d'un an, le 13 octobre 2016, à l'âge de 88 ans. Près de 5 millions de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage depuis sa disparition. Son fils Rama X a la lourde tâche de succéder à celui qui est considéré par les Thaïlandais comme un demi-dieu. Rama X mettra le feu au bûcher orné de plus de 500 statues de divinités et d'animaux, comme le veut la tradition. Les journalistes accrédités doivent se raser barbes et moustaches, et se couper les cheveux en guise de respect. Les cérémonies s'achèveront dimanche, les cendres du roi seront précieusement conservées dans une urne royale.