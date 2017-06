Theresa May, affaiblie, pactise avec les Irlandais du DUP «

Theresa May a annoncé que les négociations du Brexit commenceraient dans deux semaines. Contrainte et forcée, la Première ministre britannique s?allie avec le petit parti ultra conservateur et régionaliste DUP. Les dix élus du Parti unioniste démocrate lui sont indispensables pour former une courte majorité à la Chambre des communes où les Tories ont perdu 12 sièges. Le DUP n?a pas révélé les termes de l?accord avec les Tories, ni de quelle façon il pourrait peser sur les négociations du Brexit, mais son opposition au mariage homosexuel et à l?avortement suscite la crainte que Theresa May tombe sous sa dépendance. Des manifestants ont marché sur Parliament square pour protester contre le pacte entre les Tories et le DUP.